Reinildo-Napoli: il club azzurro punta al colpo last minute. Il Lille ha fissato il prezzo

Ultimissime calciomercato Napoli – Reinoldo Mandava è il nome caldo che il Napoli vorrebbe a gennaio per puntellare anche la fascia difensiva mancina con un terzino da alternare a Mario Rui. La strategia del club partenopeo è prendere il giocatore con un colpo last minute in quanto Reinildo Mandava è in scadenza di contratto con il Lille. Gli ultimi aggiornamenti sull’affare arrivano da La Gazzetta dello Sport:

Il giocatore interessa anche per la sua situazione contrattuale, dal momento che andrà in scadenza a giugno e non ha intenzione di rinnovare con i francesi. La richiesta attuale è tra i 7 e gli 8 milioni di euro, che il Napoli ritiene elevata per un calciatore che tra pochi mesi può essere acquistato a parametro zero. Un ragionamento analogo è stato compiuto dalla dirigenza della Lazio, che condivide il gradimento per Reinildo.

Giuntoli dunque vorrebbe giocare d’attesa, per poi tentare il colpo last minute con un’offerta al ribasso, provando a sfruttare anche gli ottimi rapporti tra i due club.

