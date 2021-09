Mauro: “Napoli favorito sulla Juventus, Spalletti può lottare per lo Scudetto”

Massimo Mauro, ex giocatore di Napoli e Juventus, ha parlato della sfida tanto attesa ai microfoni di Tuttosport.

Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. L’argomento principale è Napoli-Juventus, sfida tanto attesa che avrà luogo il prossimo 11 settembre. Massimo Mauro dice la sua riguardo la gara, affermando che il Napoli partirà favorito.

“Il Napoli sicuramente è favorito. Mi piace la coppia Osimhen-Insigne, ma anche il reparto difensivo e quello a centrocampo. La Juventus deve fare i conti con l’assenza di Federico Chiesa, davvero importante per la squadra. Deve riuscire a giocare anche senza palla, così sarà inarrestabile. Il Napoli lotterà per la Champions e se gli azzurri faranno i fenomeni lotteranno anche per lo Scudetto.”

Sulla Juventus invece afferma:

“Ho avuto modo di vedere la Juventus allo Stadio di recente e sembrava una squadra arrivata già a fine stagione. Dybala, Chiesa e Cuadrado provavano a risolverla da soli e Bonucci andava in difficoltà sugli spazi larghi. Era una Juve molto brutta.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juventus, Anguissa sarà titolare e Spalletti ha deciso il modulo

Napoli-Juventus: le condizioni di Zielinski a pochi giorni dalla sfida

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Israele: palestinesi evasi,arrestati parenti in Cisgiordania