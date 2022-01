Lorenzo Insigne rompe il silenzio: “Io ci sarò sempre”

Corriere del Mezzogiorno – Lorenzo Insigne ha deciso di rompere il silenzio: “Io ci sarò sempre”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Lorenzo Insigne ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto proprio domenica, dopo il gol realizzato contro la Salernitana. Il capitano azzurro si è lasciato andare a parole d’amore, che però, potrebbero essere diventate un’arma a doppio taglio, soprattutto se dal labiale vengono date letture e interpretazioni differenti.

“Io ci sarò sempre”, queste le testuali parole, con l’unico scopo di inviare un messaggio d’amore a chi ha criticato la sua scelta di andare in Canada. Tuttavia un errore di comprensione ha stravolto tutto, in quanto parecchi tifosi hanno interpretato diversamente il labiale con “non è colpa mia”. L’agente del giocatore, però, è corso subito ai ripari facendo chiarezza in merito all’accaduto.

