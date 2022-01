Vlahovic verso la Juve e i tifosi rispondono: “Gobbo di m…”

Corriere dello Sport – Duro attacco dei tifosi a Dusan Vlahovic: “Gobbo di m…”.

“Duro attacco dei tifosi viola a Dusan Vlahovic. Una serie di striscioni con offese e scritte denigratorie all’indirizzo dell’attaccante serbo sono stati affissi dalla scorsa notte nei dintorni dello stadio ‘Franchi‘ di Firenze. Tanti di essi facevano riferimento alle origini etniche del numero nove della Viola, ma c’è da registrarne uno che fa chiaramente capire come il possibile passaggio già in questa sessione di mercato di gennaio dello stesso Vlahovic alla Juventus, squadra con cui la tifoseria viola ha una storica rivalità, non sarebbe affatto gradito: “Il rispetto non si conquista con i goal, Vlahovic gobbo di m…’, firmato ‘Curva Fiesole‘”.

