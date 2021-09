Napoli-Juventus: le condizioni di Zielinski a pochi giorni dalla sfida

Mancano pochi giorni alla gara tra Napoli e Juventus e la convocazione di Piotr Zielinski è in dubbio.

Emergono dubbi circa la convocazione di Piotr Zielinski per la sfida tra Napoli e Juventus. Il centrocampista ha subito un trauma contusivo alla coscia destra, dunque non sta scendendo in campo nemmeno con la sua Nazionale. A pochi giorni dal big match tanto atteso il quotidiano Tuttosport si concentra sulla convocazione del giocatore per la sfida contro la Juventus, che attualmente è in forte dubbio.

“Si guarda con fiducia al ritorno di Zielinski. È atteso per oggi il nazionale polacco che nemmeno ieri sera contro l’Inghilterra è sceso in campo. L’infortunio (trauma contusivo alla coscia destra) che al 35′ di Napoli-Venezia lo aveva costretto ad uscire dal campo non lo ha smaltito del tutto: è però in via di guarigione e ha preferito non rischiare. Oggi sarà visitato dal dottor Canonico e il medico sociale deciderà se dare il via libera a una sua convocazione per Napoli-Juventus. Potrà giocare dal primo minuto? Probabilmente no e Spalletti lo porterebbe in panchina per poi lanciarlo nella mischia al momento opportuno.”

