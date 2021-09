Arbitri & Arbitri – Massimiliano Irrati è l’arbitro di Napoli-Juventus

Arbitri & Arbitri – Massimiliano Irrati sarà l’arbitro di Napoli-Juventus, gara valida per la terza giornata di campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti conquista il risultato in casa dell’avversario a Genoa. Tante le emozioni che hanno condito il match che ha visto infine trionfare gli azzurri. Tre punti importantissimi per la squadra partenopea, soprattutto in vista del match contro la Juventus, che danno stimoli e sicurezza alla rosa. L’obiettivo è quello di rivedere carica e coraggio, nonostante gli infortuni e le difficoltà a loro annesse.

Il Napoli scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona sabato alle 18:00, per disputare il match contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La terza giornata di campionato è stata affidata a Massimiliano Irrati, arbitro della Sezione AIA di Pistoia, all’esordio in questo torneo. L’assistenza arbitrale è composta da Giovanni Ayroldi, Maurizio Mariani al VAR, e Meli come assistente AVAR.

Irrati definito arbitro vecchio stampo, non teme il cartellino ed è pienamente consapevole delle sue abilità, tanto da riuscire ad adattare il proprio stile in base alle occasioni e alle partite che sta dirigendo. Della sezione di Pistoia, fa parte dei fischietti di vecchia data ed è tra i più esperti dell’intero panorama italiano. Classe ’79, a brevissimo compirà quarant’anni, ma il suo talento e dedizione raccontano tutt’altro sul suo futuro lavorativo: suggerendo che la sua carriera continuerà ancora a lungo.

I precedenti di Massimiliano Irrati con il Napoli

Massimiliano Irrati con il Napoli conta 12 precedenti, gli ultimi tre si sono conclusi sempre in positivo riuscendo ad acciuffare i tre punti. L’ultimo KO dei partenopei risale al lontano 2015/2016, in quell’occasione l’avversaria era l’Udinese, in vantaggio in casa propria, che riuscì ad arrivare al termine del match per un risultato di ben 3-1. Tra i ricordi più irruenti che legano Irrati al Napoli, c’è proprio quello al Dacia Arena, che vede come protagonista Higuain espulso ingiustificatamente.

Tuttavia la carriera di Massimiliano Irrati subisce una brusca frenata il 3 febbraio del 2016, quando ha avuto il coraggio di interrompere Lazio-Napoli a causa degli atteggiamenti razzisti nei confronti di Koulibaly. Sul proprio terreno di gioco gli azzurri hanno incassato tre vittorie ed un pareggio.

I precedenti di Massimiliano Irrati con la Juventus

La Juventus non incrociava Irrati dalla trasferta del Meazza con i lombardi rossoneri, durante lo scorso campionato, con il successo bianconero per 3-1. Il bilancio complessivo della Vecchia Signora è positivo: è riuscita a raccattare punti in 11 dei 12 match di Serie A. Tuttavia anche lontano dallo Stadium predomina un certo equilibrio con qualche intoppo durante il tragitto, riecheggia il penultimo faccia a faccia tra Udinese e Juventus con un 2-1 alla 35esima giornata del 2019/2020.

Barbara Marino

