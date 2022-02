Arbitri & Arbitri – Maurizio Mariani dirigerà Venezia-Napoli

Maurizio Mariani sarà l’arbitro di Venezia-Napoli

Maurizio Mariani è l’arbitro designato per Venezia-Napoli, gara valevole per il turno numero 24 della Serie A. Dopo la sosta per le nazionali si torna in campo, con gli azzurri che vogliono riprendere la marcia in campionato. I lagunari sono in piena lotta salvezza, che si fa ancora più complicata visti gli indisponibili per Covid-19 con cui Zanetti dovrà fare i conti.

Mariani inizia la sua carriera da arbitro nel 2000, frequentando il corso proprio a Venezia dove si trovava per gli studi. Nel 2007 viene promosso in Serie D, per poi passare tra i professionisti nel 2009. Dopo ulteriori due stagioni ottiene la promozione in CAN B, facendo il suo esordio in cadetteria il 30 agosto 2011 in occasione della gara tra Gubbio e Ascoli. Il 6 gennaio 2013 in occasione di Chievo-Atalanta. Dal 2015 fa parte della CAN A, diventando internazionale nel 2018. Al termine della stagione 2020-2021, vanta 108 presenze in Serie A.

I precedenti di Mariani con il Napoli

Mariani ha arbitrato il Napoli in 15 occasioni, con il bilancio di 9 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. L’ultima gara diretta dal fischietto di Roma è Napoli-Atalanta del dicembre scorso, che vide gli orobici imporsi per 3-2. L’ultima vittoria azzurra con Mariani arbitro risale alla prima gara della scorsa stagione, quando i partenopei vinsero 2-0 a Parma.

I precedenti di Mariani con il Venezia

Mariani ha solo due precedenti con i lagunari, entrambi finiti in pareggio contro Cremonese e Pordenone.

