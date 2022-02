Caso Lozano – C’è ottimismo: nessun intervento. Stimati i tempi di recupero

La Gazzetta dello Sport – Caso Lozano, c’è ottimismo: il giocatore non rischia l’intervento chirurgico. Stimati i tempi di recupero.

La situazione di Hirving Lozano ha preoccupato molto i tifosi. Tuttavia è trapelato che l’attaccante rientrerà, presumibilmente lunedì, in Italia per ulteriori controlli radiografici. Il Napoli attende di poterlo vedere di persona per valutarne le condizioni. Al momento sembrerebbe essere escluso il rischio di un intervento chirurgico.

In casa Napoli c’è ottimismo, e il messicano potrebbe rientrare tra un mese, ma difficilmente nel mese di febbraio stesso.

