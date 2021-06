Everton: sarà Benitez il prossimo allenatore, manca solo l’annuncio

Le minacce dei giorni scorsi non hanno spaventato l’ex tecnico di Napoli e Liverpool

Nei giorni scorsi è stato lasciato vicino a casa di Rafa Benitez uno striscione con scritto “Sappiamo dove vivi, non firmare”. La polizia del Merseyside, secondo quanto riferito da Skysports avrebbe avviato un’indagine per trovarne gli autori. lo striscione non è stato firmato e ora si sta indagando fra i sostenitori dell’Everton. Ciò però non ha scoraggiato il tecnico spagnolo, che è pronto a sedersi sulla panchina del club inglese. Secondo il quotidiano inglese Telegraph mancherebbe ormai solo l’annuncio.

