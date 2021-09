Forti scontri a Leicester tra le tifoserie: arrestati dodici sostenitori napoletani

Forti scontri a Leicester tra le tifoserie: dodici sostenitori napoletani arrestati all’esterno dello King Power Stadium.

La Gazzetta dello Sport prende in disamina ciò che è accaduto ieri al King Power Stadium:

“E’ pesante il bilancio degli incidenti avvenuti ieri sera al termine della partita all’interno e all’esterno del King Powers. Secondo quanto riportato stamattina dal quotidiano Leicester Mercury, sono 12 i tifosi del Napoli arrestati dalla polizia inglese. I fatti si sono svolti all’interno dell’impianto al termine della partita quando si è scatenato un lancio di bottiglie. Ancora da capire però, se a iniziare siano stati i tifosi napoletani o quelli del Leicester.

Resta il fatto che per evitare ulteriori problemi e che le tifoserie venissero in qualche modo a contatto, gli steward hanno provato a respingere i sostenitori del Napoli. Ne è nata una rissa, soprattutto quando gli addetti alla sicurezza hanno tentato di bloccare alcuni particolarmente esagitati. A quel punto gli altri supporter partenopei sono andati all’assalto per liberare i tifosi fermati dagli steward. Scontri che sono durati qualche minuto perché i sostenitori del Napoli si sono finalmente calmati una volta rientrati nel loro gruppo quelli che erano stati bloccati.

Gli arresti sarebbero avvenuti all’esterno dello stadio dove ad aspettare i napoletani c’era la polizia che ha provveduto ai fermi e a identificare una parte dei supporter napoletani. A tarda notte le autorità locali hanno diffuso un comunicato nel quale si definisce “vergognoso” il comportamento di alcuni tifosi ospiti. In giornata verranno visionati i filmati degli incidenti per accertare se ci siano ulteriori responsabili”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Leicester-Napoli, Zielinski out. Di Lorenzo a destra e Malcuit a sinistra, Spalletti ha scelto

Marchetti: “Insigne non si farà condizionare dal rinnovo, ci vorrà del tempo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sharon Stone: “Il mio nipotino River con i suoi organi ha salvato la vita a tre persone”