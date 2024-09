Canale 21 – Chiariello: “Mario Rui è vergognoso. Osimhen? Non avrebbe mai accettato un prestito in vita sua”

Il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto durante ‘Campania Sport’, con il suo editoriale:

“Il Napoli aveva messo fuori rosa Osimhen, poi c’è stata un’evoluzione sorprendente che l’ha portato in Turchia. Molto male accolto dalla stella del Galatasaray, Icardi, e molto bene accolto dai creduloni tifosi turchi che l’hanno fatto il loro idolo immediato senza capire che Osimhen sta usando il Galatasaray per fini propri. Quello di non rimanere fermo perché si è fatto fare una clausola che gli permette di salutare a gennaio, ma questo è un mondo del calcio di oggi, un mondo senza etica e fatto d’interessi personali. La passione dei tifosi è diventata qualcosa di ornamentale e in certi casi presa perfino in giro. Vedere quelle scene a Istanbul e leggere quei commenti: ‘Finalmente sei una grande società, di grande livello europeo’ fa sorridere, la Turchia è periferia dell’impero. Se l’Italia non è più la grandeur d’Europa, certamente rientra nelle big 5 leghe europee, la Turchia è periferia.

Il grande Osimhen, uno dei centravanti più forti del mondo, che non avrebbe mai accettato in vita sua un prestito, quando ha visto l’atto di forza del Napoli e vistosi spalle al muro, cosa che non credeva potesse accadere, ha precipitosamente accettato questa soluzione dando perfino al Napoli un’opzione per un anno in più qualora per giugno 2025 non si risolvesse il problema. A proposito avvisate quell’uomo con poco cervello che ha buttato una carriera da straordinario fuoriclasse perché il Padreterno gli ha dato i piedi ma non la testa, tale Antonio Cassano, che va dicendo che ha ragione Osimhen ed ha fatto un favore al Napoli rinnovando. Cassano non sa manco di che parla, perché Osimhen non era in scadenza quest’anno, aveva ancora un anno di contratto. Avvisatelo prima che dica sciocchezza. Detto ciò, questa vicenda si è chiusa nel migliore dei modi. Il Napoli risparmia una decina milioni di stipendio, ha la possibilità di venderlo l’anno prossimo o a gennaio ad un prezzo di mercato oggi più confacente, 80mlm di euro. Questa scimmia sulla spalla di Conte se l’è tolta. Non si potevano far partire le diplomazie. Chiuso il discorso, ciao Victor, ti salutiamo con affetto per quello che ci hai dato in passato non certo per quelli che sono stati i tuoi comportamenti.

Continuo a pensare che i comportamenti di Mario Rui siano esecrabili. Continuo a pensare che Mario Rui non si sta comportando bene. I contratti vanno rispettati, ma va rispettata anche l’etica del calcio. Un calciatore gioca a calcio per giocare a calcio e non per prendersi i soldi e stare a casa. Sapendo di stare fuori dal progetto Napoli, avrebbe dovuto capire che le offerte che il suo procuratore gli ha procurato, ben 6, con addirittura aumento di stipendio come al San Paolo, non si possono rifiutare. Tu offendi i bambini Mario Rui! Perché un bambino sogna di giocare al calcio e di diventare un calciatore di Serie A. Un calciatore che non gli va di giocare al calcio perché pensa solo ai soldi è un giocatore eticamente commendevole. E’ vero che i contratti vanno rispettati, ma se sai che fa fuori rosa, ti offrono di giocare a calcio e ti danno più soldi, dammi una motivazione per la quale devi restare a spese del Napoli senza giocare a pallone. Se fai la professione del calciatore e ami giocare a pallone. E’ vergognoso! E’ come pure avete sempre santificato Demme per attaccare De Laurentiis, anche lui ha rifiutato varie proposte. Erano a ribasso? Ma scusate, se una società valorizza un calciatore, lo vende meglio, ma se un calciatore fa male lo svende? Se uno come Lindstrom viene preso a 30mln perché fa due anni ottimi in Germania e non combina nulla, il Napoli lo dà in prestito sperando che si riapprezzi sperando di poterlo vederlo a 25. E’ la logica del mercato: prestazioni migliori soldi di più, prestazione e soldi di meno. Se un giocatore per due anni non gioca mai perché non deve rimettersi in gioco e abbassarsi lo stipendio? Non lo accetterò mai che questi calciatori di oggi preferiscono guadagnare più soldi e starsene a casa, è una cosa aberrante! E’ contro l’etica del calcio e di chi lavora. Mario Rui ha perfino un’offerta a rialzo, non ha neanche una giustificazione, ha deciso di fare crumiraggio a Napoli!”

