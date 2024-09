Corriere dello Sport – Il Napoli di Conte è squadra produttiva e intelligente: i primi numeri

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui numeri del Napoli. Il bilancio è positivo, i partenopei si sono riscoperti una squadra produttiva e intelligente: “Per la precisione, dopo tre giornate di campionato è primo in Serie A per possesso palla medio: 32’45’’; per numero di tiri: 59; per gli assist: 5, firmati da Kvara, Rrahmani, Spinazzola e due volte da Neres. E ancora: è secondo per pali e traverse (3). Ed è penultimo per le parate del portiere (una classifica che va letta al contrario): 4, e ciò significa che comincia a funzionare il castello di guardia alla porta di Meret. Piegato tre volte dall’Hellas, tra le onde del naufragio del secondo tempo, e poi su rigore da Bonny del Parma. La mareggiata di Verona ha condizionato i dati difensivi, delle reti subiti: 4 contro lo 0 della Juve e le 2 dell’Inter. C’è tempo”.

