Higuain: “Dopo il Miami mi prenderò un anno sabbatico dal calcio, ritorno in Nazionale? Lo escludo”

Gonzalo Higuain ha rilasciato un’intervista ad ESPN nella quale ha rivissuto la sua carriera attraverso e ha svelato quale sarà il suo futuro al termine del contratto con il Miami FC.

“Con l’Inter Miami ho ancora un anno di contratto, qui in MLS. Al termine dell’accordo, mi prenderò un anno sabbatico, dal calcio e da tutto. L’Argentina? Non vedo la possibilità di un ritorno, ci sono stati tanti anni di logorio. La mia testa era completamente distaccata dalla Nazionale. Sono in un’altra fase della mia vita, oggi la mia priorità è la famiglia. Non cambierei con nulla al mondo vedere mia figlia sorridere.

Stare al Real Madrid è stato molto difficile, è stato difficile entrare al Bernabéu quando avevo 18 anni. Quando sei nel momento non lo apprezzi e ora che gli anni passano e mi vedo come uno dei migliori marcatori nella storia del Real Madrid mi sorprendo e dico “Incredibile quello che ho fatto” … ho sognato di giocare in Europa, ma non immaginavo di fare ciò che ho fatto”.

