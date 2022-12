Napoli, il report della seduta di allenamento mattutina ad Antalya

Il ritiro in Turchia continua e la SSC Napoli ha da poco pubblicato il report della seduta di allenamento mattutina ad Antalya.

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento mattutina presso il Winter Football Series by Regnum. Gli azzurri sono ad Antalya ormai da due giorni ed in attesa della seduta pomeridiana, ecco il report della SSC Napoli.

“Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto lavoro in palestra mentre il gruppo dei portieri, dopo il circuito in palestra, si è spostato in campo. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

