Il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha parlato della prossima sfida della Corea del Sud, quella contro il Brasile.

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae è attualmente impegnato in Qatar in occasione del Mondiale. Il giocatore non ha preso parte all’ultima sfida della sua Nazionale contro il Portogallo a causa di uno strappo muscolare. Il recupero non sarebbe ancora avvenuto al 100%, tuttavia Kim ha fatto sapere che sarà presente per la sfida contro il Brasile a prescindere da tutto.

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate dopo la sfida vinta contro il Portogallo:

“È stato difficile guardare la partita dalla panchina. i miei compagni hanno giocato molto bene e ci siamo qualificati per gli ottavi di finale, ma ora dovremo prepararci ancora meglio. Ho avuto un’esperienza che non si può esprimere a parole. Non ho potuto giocare a causa di un infortunio, ma è stato più importante fidarmi dei miei compagni e lasciar giocare loro, piuttosto che prendermi la responsabilità di giocare pur non essendo al 100%. Devo dire però che per me è stato più difficile rimanere in panchina anziché correre. Dovevo prendere una decisione quanto prima, per permettere alla squadra di prepararsi tatticamente per la partita. Mi è dispiaciuto non poterci essere. Gli ottavi contro il Brasile? Ora devo aspettare e vedere, penso di poter giocare anche se ho subito uno strappo muscolare. Voglio giocare anche se il mio corpo è dolorante.”

