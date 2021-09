Bocciato! Kevin Malcuit spreca un’occasione d’oro. Le prestazioni del francese deludono Spalletti.

Kevin Malcuit è stato senza dubbio definito il peggiore in campo nella sfida contro il Leicester, tuttavia le colpe potrebbero anche non essere tutte sue, considerando che è stato il tecnico a decidere di fargli affrontare Barnes in quella zona di campo. La prestazione del giocatore è definita completamente insufficiente per alcuni, mentre altri la prendono in maniera più “dolce”.

La Gazzetta dello Sport insinua che il suo movimento sia troppo in avanti, ma anche con “Barnes fa danni sulle sue zolle” dove lui non riesce a porre argini, e soffrendo per tutto il tempo fino al gol dell’inglese. Tuttosport pesano molto le “amnesie che mettono in salita la gara del Napoli” mentre per Il Mattino viene schierato più da ala che da terzino e sfrutta lo spazio che gli viene lasciato libero ma “nella ripresa si fa infilare in contropiede e regala il gol del raddoppio”. Infine TMW scrive senza mezzi termini che “dire che ha fallito la sua chance è usare un eufemismo”.

I voti

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Il Mattino: 5,5

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Leicester-Napoli, Zielinski out. Di Lorenzo a destra e Malcuit a sinistra, Spalletti ha scelto

Marchetti: “Insigne non si farà condizionare dal rinnovo, ci vorrà del tempo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sharon Stone: “Il mio nipotino River con i suoi organi ha salvato la vita a tre persone”