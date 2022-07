Napoli, agente Zerbin: “A breve incontreremo la Società”

L’agente di Alessio Zerbin afferma che a breve incontrerà il Napoli per parlare del futuro del giovane.

Alessio Zerbin sta dando sempre più conferme al Napoli, per questo motivo la sua permanenza in squadra potrebbe certamente accadere. Tuttavia non è stato ancora deciso nulla. Furio Valcareggi, agente del giovane giocatore, ha affermato che a breve ci sarà un incontro con la Società per discutere proprio dell’argomento.

Di seguito le parole dell’agente di Alessio Zerbin ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Zerbin è in fase di valutazione ed è felicissimo, si sta allenando per rimanere al Napoli. A breve ci sarà un incontro con Giuntoli e De Laurentiis. Adesso gioca nel ruolo di terzino, per intuizione di Spalletti o per necessità, ma noi siamo disposti a tutto. Zerbin difende anche bene la fascia come Fabio Grosso o Zambrotta. Non è Cannavaro ma contrasta con efficacia l’avversario.”

