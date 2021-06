Insigne-Napoli: separati in casa? Contratto in scadenza tra un anno

Casa Napoli in guardia: Lorenzo Insigne e club separati in casa? L’appuntamento impossibile col calciatore.

Il Napoli lavora per la finestra di mercato estiva e il rinnovo di Lorenzo Insigne sembra impossibile.

Il Corriere dello Sport mette in guardia: “Appare improcrastinabile fissare un appuntamento”. Il quotidiano valuta la possibile realtà di una convivenza da separati in casa, che darebbe via ad un inferno che potrebbe scatenarsi al primo tiro sbagliato o alla prima prodezza dello “scugnizzo”. Intanto, il Napoli ha esigenze economiche ben precise, soprattutto in seguito alla mancata qualificazione in Champions League.

Non è da escludere una possibile cessione di Kalidou Koulibaly, insieme a quella ormai scontata di Fabian Ruiz e alla quale potrebbe aggiungersi quella di Hirving Lozano. Il quotidiano però avanza una preoccupazione, non disperdere il patrimonio tecnico del Napoli che ha una rosa caratterizzata da questi elementi talentuosi. La domanda è: chi resta? Chi parte? Al momento non vi è alcuna risposta sicura.

