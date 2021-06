Reggina, settore giovanile: dalla Campania arriva il colpo in difesa

I calabresi guardano in Campania per rinforzare la propria “cantera”

La Reggina guarda in Campania per rafforzare il suo settore giovanile, a riportarlo è Tuttocalciogioavile.it. Secondo quanto raccolto dalla redazione del sito il club calabrese avrebbe concluso l’accordo con la scuola calcio “Asd Pro Vives” di Casoria per prelevare il classe 2007 Tortoriello Domenico, ruolo difensore centrale. Manca solo la firma per decretare l’ufficialità ma, salvo clamorosi colpi di scena, l’affare dovrebbe andare in porto.

