Il grande ostacolo che frena le big: futuro di Fabian in bilico

Fabian Ruiz, il costo smisurato del cartellino e le big fanno un passo indietro.

Il costo ingente del cartellino di Fabian Ruiz rende impossibile la sua cessione.

Secondo La Repubblica, l’ostacolo maggiore, tra i tre nomi sul mercato, riguarda Fabian Ruiz. Le big europee sono interessate al centrocampista, ma gli affari sembrano impossibili e a frenarle sarebbe proprio il costo smisurato del cartellino. Il Napoli insiste, e chiede quantomeno tra i 50 e i 60 milioni di euro, considerati troppi per un calciatore che ha perso la maglia da titolare in Nazionale e che in questo Europeo non sta dando il meglio di sé.