Il Manchester United vuole Fabian: per i Red può essere l’erede di Pogba

Il Manchester United vuole Fabian Ruiz

Il Manchester United vuole Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli – secondo la dirigenza dei Red Devils – può essere il sostituto di Pogba, in caso di addio del francese che ha un contratto in scadenza nel 2022. Ma sul calciatore, come riportato dalla Spagna, ci sono anche le big della Liga come Real Madrid e Barcellona che da tempo sono lo seguono.

