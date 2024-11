Napoli-Roma, Lukaku: “Tre punti importanti per la nostra crescita”

L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di SKY al termine della vittoria contro la Roma.

Napoli-Roma si è conclusa con il punteggio di 1-0; a decidere il match la rete di Romelu Lukaku. Proprio l’attaccane belga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY dopo la gara.

Di seguito le sue parole:

“Sento molto la spinta da parte dei tifosi, ci danno un grande stimolo ed abbiamo vinto. Siamo tutti contenti.

Sulla rete che porta la sua firma:

“Il mio pensiero è quello di far del bene alla squadra, noi abbiamo un percorso da fare e prima della partita sapevamo che sarebbe stato un match importante. Per la nostra crescita i tre punti erano importanti, quindi ora guardiamo al futuro. Per parlare di scudetto è ancora presto. Noi guardiamo alla nostra crescita, vogliamo migliorare ma non è il momento di parlare di scudetto.”

