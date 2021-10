Cesarano: “Insigne? Alla fine la firma sul rinnovo arriverà”

Rino Cesarano sulla questione rinnovo di Lorenzo Insigne

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove si è detto sicuro dell’esito positivo delle trattative per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Si farà, sicuramente la trattativa non è semplice, ma il punto d’incontro si troverà. Non ritengo veritiera la voce per cui Insigne sarebbe turbato da una perdita di competitività del Napoli, poiché sono oltre dieci anni che gli azzurri lottano per grandi traguardi. Non è un momento facile per rinnovare i contratti, come si è visto con Donnarumma al Milan e con Vlahovic alla Fiorentina. Anche i calciatori devono rendersi conto che la realtà post-pandemia è molto diversa da quella precedente.”

