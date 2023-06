Corriere dello Sport – Italiano in pole, il piano di ADL per non rovinare i rapporti con Commisso.

Il Napoli è pronto ad affidare il futuro della panchina azzurra a Vincenzo Italiano. L’edizione odierna del quotidiano, però, sottolinea che Aurelio De Laurentiis vuole muoversi con cautela e soprattutto correttamente. L’intenzione del patron è quella di non rovinare gli ottimi rapporti con Commisso e Ramadani, colui che cura gli interessi dell’allenatore. Il tecnico, ad oggi, resta la soluzione più accreditata, e il suo impegno per la finale di Conference League, frena le trattative degli azzurri. Al momento è presto per discutere di futuro, ma è lui che risponde interamente si requisiti come ingaggio e stile di gioco.

Fonte foto: ACF Fiorentina

