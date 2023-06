La Gazzetta dello Sport – Giuntoli-Juve, ADL parla chiaro: “Mi devono chiamare loro se ci tengono”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena che riguarda la partenza di Cristiano Giuntoli. Come ormai risaputo, il ds del Napoli avrebbe deciso di terminare la sua esperienza azzurra, per trasferirsi definitivamente alla Juventus. Tuttavia, per Aurelio De Laurentiis la faccenda non sarebbe così semplice, perché ha deciso di puntare i piedi: “Mi chiamino direttamente, se la Juventus ci tiene davvero ad averti”. Inoltre, il la Rosea ha aggiunto: “Una richiesta evidentemente legittima, ma che presuppone una trattativa tra i due club. Peccato, però, che questa opzione non sia stata mai contemplata alla Continassa”.

