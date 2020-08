Insigne migliora, oggi altri esami. Domani giornata decisiva

Insigne sta migliorando, speranze per sabato

Come riporta l’edizione odierna del Corriere Dello Sport, le condizioni di Lorenzo Insigne migliorano. Ieri il capitano azzurro è tornato a calciare, ma avverte ancora un leggero fastidio. Oggi ci sarà un nuovo controllo clinico, con il giocatore che farà una nuova ecografia. In questi giorni ha intensificato il lavoro, con la speranza di poter recuperare pienamente per la sfida contro il Barcellona. Sarà comunque decisiva la rifinitura che si terrà domani al San Paolo, con Gattuso che spera di averlo a disposizione.

