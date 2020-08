Barcellona-Napoli, Gattuso ha pronta una sorpresa se Insigne non recupera

Gattuso ha scelto come sostituire Insigne

Come riportato da Tuttosport, Gattuso ha già in mente con chi sostituire Insigne. Nel caso in cui il capitano non riuscisse a recuperare per sabato, il tecnico azzurro potrebbe sostituirlo con Elmas. L’altra soluzione sarebbe quella di schierare Lozanno come esterno alto a sinistra, inserendo un giocatore che abbia le stesse caratteristiche di Insigne. Ad oggi, Gattuso spera comuque in un recupero del 24 azzurro, che nei suoi piani tattici è diventato fondamentale.

