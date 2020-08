Calciomercato, offerta del Torino per Hysaj. L’albanese rifiuta

Hysaj rifiuta il Torino

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Torino sarebbe interessato ad un giocatore del Napoli. Si tratta di Elseid Hysaj, che in questa stagione dopo l’avvento di Gattuso ha nuovamente ritrovato minutaggio. La risposta del terzino albanese non è stata quella che i granata si aspettavano, con il giocatore che ha riufiutato l’offerta. Il Torino potrebbe fare un nuovo tentativo per convincerlo, ma al momento il no del giocatore sembrerebbe definitivo.

