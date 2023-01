Spalletti vicino al rinnovo, ADL pronto ad esercitare la clausola in suo favore

ADL pronto a blindare Spalletti

Aurelio De Laurentiis è pronto a blindare Luciano Spalletti, esercitando la clausola in suo favore per un ulteriore anno di contratto sulla panchina del Napoli. Secondo a quanto riportato da Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva, ci sarà poi un incontro tra mister e presidente per allungare ulteriormente la scadenza del contratto. Ecco quanto dichiarato: