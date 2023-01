Media gol Osimhen, il risultato è strepitoso

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrato sulla media gol dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Il Corriere dello Sport ha fatto un focus sulla media gol realizzata da Victor Osimhen durante questa stagione di campionato. Il risultato ottenuto non è assolutamente da sottovalutare, al contrario è davvero straordinario. L’attaccante nigeriano avrebbe infatti la media di un gl ogni 97 minuti.

Ecco quanto si legge:

“Dodici: due meno di quelli realizzati nella stagione precedente, dove però ha messo insieme 27 presenze per il tremendo infortunio al volto. Finora, invece, le partite giocate sono 14 e i minuti collezionati 1.163: e ciò significa che sta viaggiando alla media di un gol ogni 97 minuti. Anche quest’anno ha dovuto superare un infortunio, per sua fortuna meno grave dei due precedenti, ma dopo aver saltato le partite con Spezia, Milan, Torino e Cremonese è piombato sul campionato come un ciclone: 10 gol in 9 partite.”

