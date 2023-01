Napoli, le ultime sul rinnovo di Spalletti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli riportando le ultime novità.

Luciano Spalletti sarebbe vicino al rinnovo con il Napoli. La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi dettagli della vicenda:

“Con queste premesse, pare quasi scontato che il progetto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Spalletti scivoli in avanti nel tempo. Visto che il contratto del tecnico scadrà a fine stagione (come quello del d.g. Giuntoli), ad aprile il nuovo matrimonio dovrebbe essere santificato, e su queste basi. L’opzione di rinnovo unilaterale è in favore del Napoli, ma il club lo farà consensualmente con Spalletti, che vedrà anche lievitare lo stipendio. Oggi è di 2,5 milioni e circa un milione di bonus, perciò fra premio scudetto (circa 700mila euro) e quelli legati ai vari passaggi dei turni in Champions l’allenatore andrà a guadagnare ben più di 3 milioni. Il desiderio del Napoli è di continuare il progetto almeno fino al 2025, magari con la formula 2024 più uno, oppure 2025 più uno, sempre con la clausola unilaterale a favore della società. Tutto questo perché Spalletti ha sempre detto di preferire di ragionare anno per anno.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

