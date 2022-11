Blasin: “Koulibaly si sta pentendo di essersene andato. Che affare ha fatto il Napoli”

Le parole del giornalista nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Televomero nel corso della trasmissione ‘Il Bello Del Calcio’. Ecco quanto dichiarato:

“Koulibaly? Secondo me si sta pentendo di essersene andato. Il Napoli ha fatto un affarone: ha venduto a 40 milioni un calciatore in scadenza e spendendo la metà ha preso Kim che non sbaglia un colpo. Empoli? Una squadra che per mentalità non si chiuderà in difesa, l’unico modo che attualmente c’è per affrontare gli azzurri”.

