UFFICIALE – Champions League, Napoli-Eintracht: dove vederla in tv e streaming

Champions League, Napoli-Eintrcht: ecco dove vederla

UEFA Champions League, Napoli-Eintracht arriva la notizia che tutti i tifosi aspettano, ecco dove vedere le due gare del Napoli contro l’Eintracht. Al momento la novità riguarda la gara di ritorno, quella del 15 marzo allo stadio Maradona, che sarà trasmessa da Amazon Prime Video.

Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre alla prestigiosa Supercoppa UEFA, per tre stagioni a partire dal 2021/22. Le migliori partite del mercoledì vedranno sempre impegnata una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.

Di seguito le prossime partite di UEFA Champions League che saranno trasmesse su Prime Video

Adesso è ufficiale, le prossime partite su Prime Video saranno:

Mercoledì 15 Febbario (alle 21:00): Borussia Dortmund vs Chelsea

Mercoledì 22 Febbario (alle 21:00): Inter vs Porto

Mercoledì 8 Marzo (alle 21:00): Tottenham vs Milan

Mercoledì 15 Marzo (alle 21:00): Napoli vs Eintracht Francoforte

