Napoli, futuro in bilico per Zielinski e Lozano: le ultime

Il futuro a Napoli di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano non sarebbe certo, a parlare della questione ci ha pensato il quotidiano Il Mattino.

Hirving Lozano e Piotr Zielinski potrebbero lasciare Napoli. Il motivo ha a che fare con il loro ingaggio: esso infatti si ridurrà qualora il loro contratto dovesse andare incontro ad un prolungamento. Sta dunque a loro scegliere se valutare tale opzione.

La notizia è stata riportata dall’edizione odierna de Il Mattino:

“È tutto in alto mare per Zielinski e Lozano: ma poiché le nubi all’orizzonte sono nere, meglio parlare del rinnovo a giugno, al termine del campionato. Il polacco e il messicano hanno firmato prima della spending review voluta da De Laurentiis dopo la pandemia. I paletti sono noti: 3 milioni di euro di ingaggio e un salary cap da 75-80 milioni di euro massimo. Da qui non si esce. Motivo per cui i due sono attesi da un bivio: o prolungamento riducendo i loro ingaggi o finiscono sul mercato. Senza rancori, senza tensione.”

Fonte foto: Instagram, @hirvnglozano

