Napoli, futuro di Gaetano non ancora chiaro: le ultime

Il Corriere dello Sport si concentra sulle ultime relative al futuro del centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano.

Il futuro del centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano non sarebbe stato ancora deciso. Di recente si era parlato di un prestito al Frosinone, tuttavia la trattativa non sarebbe andata a buon fine per il mancato arrivo di Gabri Veiga. Nonostante ciò in caso dovesse arrivare un centrocampista in maglia azzurra, Gaetano potrebbe iniziare un nuova avventura altrove. In caso contrario resterà nel capoluogo campano.

Ecco il focus de Il Corriere dello Sport:

“Riflessioni in corso anche sulla cessione di Gianluca Gaetano in prestito secco al Frosinone, operazione già definita a inizio weekend quando il Napoli aveva deciso di affondare su un altro centrocampista dopo aver perso Gabri Veiga. Salvo poi prendersi qualche giorno per pensare: se fino a venerdì i piani non cambieranno, allora il trasferimento sarà congelato e Gaetano potrà continuare la stagione in azzurro.”

