Corriere dello Sport – Lozano, futuro da decifrare: non è da escludere partenza a gennaio.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Hirving Lozano. Il messicano, in scadenza a giungo del 2024, potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato invernale. Nonostante l’interesse del Psv, rimane in piedi la meta americana: “L’esterno azzurro a gennaio acquisirà lo status di parametro zero. E gennaio sarà anche il mese in cui si riapriranno le frontiere del mercato americano: il Chucky, infatti, è stato a lungo nel mirino del Los Angeles FC e se la sua situazione non cambierà entro venerdì allora la soluzione californiana potrebbe tornare d’attualità”.

Fonte foto: FLICKR.COM

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Garcia: “Osimhen è uscito arrabbiato? Ha ragione, potevamo fare di meglio in difesa”

Dionisi: “Occasioni sprecate, poi dopo l’espulsione è stata una montagna da scalare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano il primo anniversario