Ultim’ora – Napoli, Lozano ancora in dubbio per il Milan

Hirving Lozano ha svolto una prima parte d’allenamento in gruppo, ma poi si è limitato al solito lavoro individuale

Hirving Lozano, oggi come ieri, ha svolto una prima parte d’allenamento in gruppo, ma poi si è limitato al solito lavoro individuale. Ancora dubbi quindi sul recupero per la partita di domenica sera contro il Milan a San Siro, come riferito da Sky Sport.

