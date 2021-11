Vergogna a Salerno: schiaffi e spintoni ad una tifosa del Napoli

Una tifosa partenopea è stata aggredita da supporter della Salernitana

Disavventura per una tifosa partenopea prima del fischio d’inizio di Salernitana-Napoli. Il Mattino, nella sua edizione odierna racconta che la ragazza in questione si era messa in fila all’ingresso dei Distinti dell’Arechi e li è stata aggredita da alcuni tifosi di casa.

Questo è quanto si legge:

“C’erano presidi e picchetti di energumeni mischiati ai tifosi perbene. La ragazza ha chiesto un’informazione e qualcuno che è stato già identificato l’ha spinta.

Sono volati anche schiaffi. La giovane tifosa del Napoli è stata medicata dai sanitari e poi ha preso posto nei Distinti. C’è stato un parapiglia anche ai tornelli: il lettore ha fatto le bizze per qualche istante, c’è stato un controllo supplementare, alcune persone in fila si sono spazientite e una steward è stata spinta. Indagini in corso“.

