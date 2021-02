UFFICIALE – Frase blasfema Buffon: niente squalifica per il portiere juventino

Gianluigi Buffon, portiere della Juve, è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare

Con una breve nota, la Federcalcio ha comunicato la sanzione inflitta al portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, che in occasione del match di campionato contro il Parma aveva pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema:

“Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre”.

Due pesi e due misure, anzi tre! Infatti, non si tratta del primo caso di questo tipo in stagione. Il centrocampista della Roma Bryan Cristante e il laterale della Lazio Manuel Lazzari sono stati infatti squalificati per espressioni blasfeme, rispettivamente nelle gare contro Bologna e Inter.

