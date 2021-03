Sarri, l’amico storico: “Maurizio adora Napoli, ed è già un buon punto di partenza”

Nario Cardini, ex ds Sansovino e storico amico di Sarri, è intervenuto in diretta a “Punto Nuovo Sport Show”

Nario Cardini, ex ds Sansovino e storico amico di Sarri, è intervenuto in diretta a “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo: “Se il Napoli intende intraprendere un percorso nuovo e ripartire con un nuovo progetto, composto da giovani emergenti che hanno voglia di mettersi in luce, credo sia la squadra più adatta a Maurizio Sarri. È una mia impressione. Di certo adora Napoli e questo è un buon punto di partenza”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’arbitro di Milan-Napoli sarà Fabrizio Pasqua: Mazzoleni al VAR

Napoli, nome nuovo per la difesa: sondaggio per Mbemba del Porto. La valutazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sospesa vaccinazione prof a Cosenza dopo stop lotto da Aifa