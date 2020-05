Wenger individua gli eredi di Ronaldo e Messi

Le dichiarazioni di Arsene Wenger avvicinano Mbappé e Neymar all’eredità di Messi e Ronaldo.

Secondo Wenger il regno dei due campioni più volte Pallone d’Oro sta volgendo al termine. L’ex manager dell’Arsenal ne ha parlato all’emittente britannica TalkSport, la ricostruzione del sito alfredopedullà.com:

“Non abbiamo mai visto giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo, in grado di fare certe cose in qualsiasi situazione difficile. Ma penso che il loro regno stia volgendo al termine. Sta arrivando una nuova generazione e i loro successori giocano nella stessa squadra: il francese Kyllian Mbappé e il brasiliano Neymar”.

