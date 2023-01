Ziliani: “Sulla Juventus sta per abbattersi un ciclone che potrebbe spazzarla via”

Ziliani su ciò che sta accadendo alla Juventus

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, attraverso il suo account ufficiale Twitter è nuovamente intervenuto su quanto sta accadendo alla Juventus. Ecco il tweet:

La realtà è che sulla Juventus sta per abbattersi un ciclone che potrebbe spazzarla dalla faccia della terra. Saranno decine e forse centinaia i milioni che il club dovrà pagare per i suoi innumerevoli e smaccati reati finanziari. Il tariffario CGS parla chiaro. Tutto ciò senza considerare i processi in ambito penale e civile cui i dirigenti, Agnelli in testa, e la Juventus come persona giuridica andranno poi incontro. Anche qui i risarcimenti cadranno a pioggia e i reati commessi prevedono davvero, ove provati, la galera. Ma pensare a una banale penalizzazione che si aggiunga al -15 del caso plusvalenze, un -30 o un -40, è ingenuo. Perché la gravità e la vastità dell’illecito commesso rimandano all’art. 8 comma 1 che parla di retrocessione, esclusione dal campionato, revoca del titolo”.

