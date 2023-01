Mercato Napoli, due possibili addii e ed una promessa ad Osimhen

Il giornalista Emanuele Cammaroto riporta le ultime sul mercato del Napoli nel suo editoriale per Napoli Magazine.

Emanuele Cammaroto ha riportato le ultime novità relative al mercato del Napoli. In primo luogo il giornalista si sofferma su Victor Osimhen, in particolare su una promessa che sarebbe arrivata dal Presidente Aurelio De Laurentiis. Poco dopo arriva il punto della situazione anche per quanto riguarda Hirving Lozano e Piotr Zielinski.

“Non a caso si guarda al mercato estivo, sapendo che potrebbe arrivare una maxiofferta per Osimhen, che Adl proverà a blindare per un’altra stagione con la promessa poi di liberarlo. Non sarà semplice perché su di lui ci sono Manchester United, Chelsea e Real Madrid. Per portare via Osimhen da Napoli serviranno 120 milioni, non un’unghia in meno. In estate l’idea è quella di replicare le mosse di un anno fa e allora Lozano potrebbe partire e nelle prossime settimane capiremo se accadrà lo stesso con Zielinski.”

Cammaroto continua parlando di qualche interesse da parte del Napoli:

“Lo scouting azzurro si sta già muovendo su vari fronti. Ounahi resta sempre nel mirino e McKennie che tratta con il Leeds avvicina il marocchino al Napoli, che tuttavia ribadisce di non voler partecipare ad aste. Se ci saranno condizioni bene, altrimenti Giuntoli guarderà altrove. Capitolo “gioielleria” Empoli: c’è stato un contatto importante per Vicario in questi giorni, più di un semplice contatto. Baldanzi piace ma al momento è solo un’idea sul taccuino. Ci sarà tempo e modo per approfondire il discorso sul talentino dei toscani.”

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

