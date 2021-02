Pisacane, agente Insigne: “Lorenzo vuole portare il Napoli in Champions”

Vincenzo Pisacane, agente dell’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, è intervenuto su Radio Crc nella trasmissione Arena Maradona.

Vincenzo Pisacane ha parlato dell’attaccante azzurro, in particolare delle ultime vicende che lo hanno reso protagonista, dal rigore sbagliato contro la Juventus in Supercoppa ai 100 gol con la maglia del Napoli.

“Insigne ama immensamente il Napoli, per questo motivo è andato a battere il rigore lo scorso sabato nonostante l’errore in Supercoppa. Segnando quel rigore voleva dimenticare ciò che è successo a Reggio Emilia e le conseguenti polemiche. L’errore è stato pesante, ma la famiglia ed i compagni lo hanno aiutato ed ha potuto così smentire tutti colore che affermavano che contro la Juventus non avesse abbastanza lucidità.”

