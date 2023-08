La Gazzetta dello Sport – Il Napoli non rinuncia a Lo Celso, potrebbe rientrare il bliz: ADL vuole chiudere.

Il Napoli è ancora sulla cresta dell’onda, e la delusione non può scalfire il lavoro messo in piedi fino ad oggi. La situazione che sta attirando l’attenzione del patron è quella di Lo Celso, ne parla l’edizione odierna del quotidiano: “E allora ecco riaffiorare una pista già sondata dal Napoli, quella che porta al centrocampista argentino del Tottenham Giovani Lo Celso, classe 1996. Una trattativa che oltre un mese fa si è arenata perché gli azzurri chiedevano il prestito del giocatore che gli inglesi invece vogliono soltanto cedere. Peccato che Lo Celso – nonostante un altro discorso aperto per un ritorno al Betis di Siviglia – ancora sia a Londra, ma il Tottenham non lo ritiene più funzionale alla squadra.

Se la situazione restasse così magari il Napoli potrebbe ritentare il blitz sul gong del mercato e concludere un’operazione, anche in questo caso, non semplice visto che parliamo di un giocatore che ha uno stipendio di oltre quattro milioni netti a stagione”.

