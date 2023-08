Tuttosport – Zielinski sceglie ancora il Napoli: rinnovo con clausola rescissoria.

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sul rinnovo di Piotr Zielinski. Secondo quanto raccolto dalla testata, il polacco è pronto a firmare il prolungamento con il Napoli: “Il Napoli progetta la contromosse dopo il contropiede incassato dall’Al Ahli per Gabriel Veiga. Adesso la priorità in casa azzurra è rappresentata dalla blindatura di Piotr Zielinski. Il polacco – fatalità del destino – aveva detto no proprio al club di Gedda dieci giorni fa per restare in azzurro. Una sliding doors che porterà al rinnovo dell’ex Udinese fino al 2026. Pronto un ingaggio da 3 milioni a stagione più bonus e il possibile inserimento di una clausola rescissoria intorno ai 30 milioni“.

