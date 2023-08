Telegraph – Lukaku molla la Juve, pressing Roma: vuole i giallorossi.

L’edizione odierna del quotidiano, ha annunciato l’ennesima nuova decisione di Romelu Lukaku. Dopo la pessima uscita con l’Inter, il belga era proiettato per una nuova esperienza con la Juventus, anche ad oggi, non è riuscita ancora a concretizzare l’acquisto. Tuttavia, negli ultimi giorni, è emerso che l’attaccante vuole a tutti i costi essere un nuovo giocatore della squadra della capitale. Ha chiesto alla dirigenza del Chelsea di definire il suo trasferimento alla Roma in prestito. Intanto i giallorossi sono a lavoro per l’acquisto di un nuovo attaccante, e l’ex nerazzurro potrebbe essere un colpo incredibile.

Fonte foto: Flickr.com

