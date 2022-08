Due club interessati ad Ambrosino: la posizione del Napoli

La Gazzetta dello Sport riporta l’interesse per l’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino da parte di due club.

L’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino avrebbe suscitato l’interesse di ben due club: il Bari e l’Utrecht. Il giocatore originario di Ischia è stato il capocannoniere del Napoli Primavera durante la scorsa stagione di campionato, tuttavia attualmente sarebbe troppo presto per l’approdo in prima squadra. Per questo motivo un’esperienza in un altro club potrebbe essere utile per una crescita sia dal punto di vista professionale sia personale.

Da parte del Napoli non è stata espressa ancora nessuna volontà: il club dunque non avrebbe ancora deciso cosa fare a riguardo, ma il futuro del giocatore potrebbe essere vicino ad una svolta. La notizia dell’interesse da parte dei suddetti club nei confronti di Ambrosino è stato riportato dalla Gazzetta dello Sport.

“Per il baby Ambrosino, oltre all’interesse del Bari, c’è stata ieri l’offerta olandese dell’Utrecht (prestito con diritto di riscatto). Il Napoli per ora nicchia.”

