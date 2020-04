La Juve non vuole lo Scudetto a tavolino. La Lega vuole concludere il campionato. Ecco una delle ipotesi

Ramazzotti: una delle ipotesi è giocare in campo neutro. Quello pubblicato è uno studio fatto adesso, ma domani potrebbe cambiare perché gli eventi sono in continuo susseguirsi. Ma il messaggio è la fortissima volontà della Lega nel concludere il campionato

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari giornalisti ed opinionisti per parlare dei provvedimenti presi e da adottare per il coronavirus e per una eventuale ripresa del Campionato.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Ramazzotti: “La Lega vuole concludere il campionato, una delle ipotesi è giocare in campo neutro”

Andrea Ramazzotti, Corriere dello Sport: “Scudetto in campo neutro? Quello pubblicato è uno studio fatto adesso, ma domani potrebbe cambiare perché gli eventi sono in continuo susseguirsi. Ma il messaggio è la fortissima volontà della Lega nel concludere il campionato.

Al momento non è possibile indicare una data di ripartenza, ma venerdì si andrà alla ricerca delle condizioni per riprendere e tra queste c’è l’accordo da discutere con l’AIC sulle modalità dei contratti e sulle date ultime del pagamento degli stipendi. Per campo neutro si intende una zona in cui non si registrano nuovi casi aventi delle strutture adatte per ricevere una squadra di calcio e farla stare lì non so quanto.

E’ stata valutata la soluzione Qatar ma non era fattibile spostare 20 squadre lì. La Juventus ha tracciato una strada – perché aveva una certa urgenza – , se sarà seguita da tutte le società si andrà a trattative con i singoli spogliatoi.

Non è detto però che tutti accettino l’accordo siglato dai compagni, soprattutto quelli che hanno altri contratti con altre squadre. Le leghe minori potrebbero aver modo di concludere più velocemente il campionato con playoff e playout, anche in quel caso si tratterebbe di cambiare le regole in corso e potrebbe rischiare di finire in ricorsi giuridici. L’obiettivo resta quello di completare tutti i campionati, anche la UEFA vuole concludere i campionati europei, dipende da quando si riprenderà”.

Chiariello: “Speravamo in un carrozzone tutti insieme, ma ognuno tira acqua al suo mulino”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Molto semplicemente si impiega il tempo a litigare, l’unica cosa di cui è capace li calcio italiano. Il litigio passa per vie personali, ma anche istituzionali.

Alcuni presidenti vogliono terminare il campionato quando è possibile, altri per i loro interessi vogliono chiudere tutto. Adesso si sposta la diatriba tra Lega e AIC, quest’ultimi chiedono gli stipendi febbraio e marzo, tutto ancora da definire quando invece bisognava dare un segnale importante. Ognuno agisce come meglio crede: è partita la Juve, seguirà l’Inter. Speravamo in un carrozzone tutti insieme, ma ognuno tira acqua al suo mulino”.

Pellegrini: “Sono nato povero perciò ho creato il primo ristorante solidale. Dal 15 marzo a Giugno, più di 15mila pasti caldi saranno serviti agli anziani in difficoltà”

Ernesto Pellegrini, ex presidente Inter: “Non avevo rapporti tesi o conflitto con nessuno, tantomeno con gli Juventini per un semplice motivo: la mia azienda era proprietaria dell’albergo dove i giocatori della Juventus andavano in ritiro”.

Un giornalista dell’epoca disse che io accendevo fuoco e quindi mi diede del cuoco, mi fece ridere come battuta, ma io certamente non ero un cuoco (ride, ndr). Prisco era unico, soprattutto nei confronti del Milan – ma anche della Juventus – in maniera ironica e mai volgare, faceva le sue battute.

Inter e Napoli? Il Napoli era una squadra fortissima, c’erano Maradona, Careca e tanti altri giocatori di grande spessore tecnico, è stata una lotta fino alla fine e poi abbiamo prevalso in quanto Lothar Matthäus segnò quel gol su punizione. Ristorante solidale? Sì,5 anni fa ne ho aperto uno.

Ogni sera circa 300 persone si presentano e mangiano a tavola, scegliendo tra tre primi e tre secondi, un vero e proprio ristorante, pagando un prezzo simbolico.

Abbiamo offerto 50.000 pasti gratuiti a degli anziani o in quarantena o che hanno difficoltà, portando loro un pasto caldo dal 15 Marzo fino a Giugno. Sono nato povero, mi sono diplomato, ho fatto il contabile poi capo contabile. Mi sono poi pagato gli studi universitari, il mio capo mi regalò 150mila lire di incoraggiamento ed aprii un’azienda, che ad oggi da lavoro a più di 9mila persone”.

Diaconale: “Nelle convenienze della Juventus rientrerebbe anche quello di chiudere il campionato e consentirgli di avere un bilancio sportivo tutto sommato accettabile”

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio: “La Lazio ha fatto una buona stagione, è innegabile e deve essere in grado di dimostrare, sul campo, di poter conquistare sul campo.

In passato ci sono stati orientamenti diversi, quello di cristallizzare il campionato e far valere la classifica attuale ed automaticamente far vincere lo scudetto e far retrocedere le squadre attualmente in coda. Altre società – di bassa classifica – vogliono annullare la stagione, qui sarebbe penalizzata una squadra come il Benevento che ha quasi matematicamente conquistato la promozione e creerebbe ricorsi giuridici Infiniti.

Non sono d’accordo con Damascelli che il taglio degli stipendi meriterebbe lo scudetto dell’etica alla Juventus che ha fatto quest’operazione innanzitutto con l’interesse di riequilibrare il bilancio. Non è un fatto egoistico, non è una scelta poco virtuosa, ma una scelta legittima di una società che non si può preoccupare solo di beni astratti, ma di far quadrare il proprio bilancio.

Nelle convenienze della Juventus rientrerebbe anche quello di chiudere il campionato e consentirgli di avere un bilancio sportivo tutto sommato accettabile. Le mie considerazioni sono fatte dalla volontà di difendere la società di cui sono tifoso da bambino, rispetto gli interessi della Juventus e considero ogni convenienza. Ma debbo rilevare che aver parlato chiaramente mi ha fatto guadagnare valanghe di insulti sui social da tifosi juventini e di altre squadre, che non mi aspettavo. Alcune prese di posizione nettamente favorevoli alla chiusura del campionato hanno giocato negativamente sulle società quotate in borsa, un danno nel danno”.

De Paola: “La Juventus non vuole andare oltre le disposizione di salute e morale pubblica, ci sono tutti i tempi tecnici per concludere il campionato”

Paolo De Paola, giornalista: “La posizione di Diaconale è ragionevole, perché parla di possibilità di tornare a giocare, non di farlo per forza. È una vita che mi batto sulla questione sportiva.

La Juventus non vuole lo Scudetto a tavolino, quale sarebbe il vantaggio di chiudere il campionato senza avere lo Scudetto? Un’attenzione ai propri interessi economici deve esserci, parlando dei 90 milioni, è una soluzione che verrebbe sospesa se si riprendesse a giocare.

La Juventus non vuole andare oltre le disposizione di salute e morale pubblica, ci sono tutti i tempi tecnici per concludere il campionato facendolo terminare anche ad agosto in regioni con meno esposizioni al virus, c’è volontà a riprendere. In Spagna come termine ultimo per riprendere c’è il 28 giugno, bisogna fare un discorso simile anche in Italia.

Quella del Torino, della Sampdoria, è preoccupazione per la salute pubblica. Alcune società, come Milan, conviene risparmiare sugli stipendi che ricevere la rata dei prossimi diritti TV, ci possono stare ragionamento del genere.

Capisco che la Juventus può essere la squadra più odiata, ma gli Scudetti, si vincono sul campo, non a parole e odiando una società. Purtroppo le interpretazioni fatte nei titoli spesso sono macchinose e basta solo quello.

Una pagina sulla Juventus ha puntualizzato sul fatto che lo Scudetto di cartone non è accettabile, subito Gianni Agnelli ha messo un mi piace. Scappare dalla Juve? Non lo trovo opportuno, come non ritengo che il tampone sia stato fatto alla moglie di Rugani e non ad un padre di famiglia”.

Chiariello: “Provvigioni agli agenti? L’esempio di De Laurentiis va seguito anche da altri, certe cifre sono immorali”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Quando si dice che la gestione De Laurentiis è oculata, lo si capisce da tanti particolari. Oggi è uscita la classifica di quanto spendono le squadre di Serie A per agenti, che hanno costi da un fardello pesante.

La più sciupona di tutte è la Roma, una società che ogni anno deve vendere per sistemare conti e spende più di tutti per i propri tesserati in provvigioni agli agenti, la Juve 44 milioni, l’Inter 32 milioni. Il Napoli ha speso solo 5 milioni con i suoi fidi scudieri, quando fa affari con Giuffredi, Mendes ed altri, De Laurentiis li fa bene, è avveduto. Se vogliamo che il calcio torni ad una dimensione umana, cominciamo a ragionare: l’esempio di De Laurentiis va seguito anche da altri, certe cifre sono immorali”.

