Napoli-Barcellona, De Laurentiis sarà allo stadio per sostenere Gattuso

L’edizione odierna di Tuttosport racconta che domani sera in Tribuna al San Paolo ci sarà Aurelio De Laurentiis ad assistere alla partita tra il suo Napoli ed il Barcellona. Il presidente – si legge sul quotidiano torinese- starebbe apprezzando molto il lavoro e l’impegno di Gattuso che sta portando ottimi risultati.

La squadra in campionato si è avvicinata alla zona Europa League ed ha tutte le carte in regola per approdare in finale di Coppa Italia e creare qualche problema ai fenomeni del Barcellona.

